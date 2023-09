Cantora que se divorciou do marido fantasma acusa-o de a estar a perseguir por ciúmes

Britânica diz que o ex-marido está a fazer de tudo para a seduzir.

Uma mulher que se divorciou do marido fantasma, no início deste ano, acusa-o de a estar a perseguir por ciúmes, relatou esta sexta-feira o Indy100.Brocarde, cantora e compositora britânica, apaixonou-se por Eduardo, o fantasma de um soldado vitoriano, em 2021. Segundo a artista, o casamento entre os dois ficou marcado por acusações de traição.Após o divórcio, consumado através de um exorcismo, Brocarde esteve com outros homens, de carne e osso, mas alega que o ex-marido a persegue, disfarçando-se de outras entidades."Ele tem ciúmes de que eu me envolva com homens de verdade", atira."Ele sabe que eu já não acho o uniforme dele atraente, então está a fazer de tudo para me seduzir", prossegue a cantora, mencionando que Eduardo até se chegou a apresentar "como um boneco Ken".