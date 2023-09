Primeiro arguido declara-se culpado no caso de manipulação de resultados eleitorais na Georgia que envolve Trump

Tribunal condenou Scott Hall a cinco anos de liberdade condicional e ao pagamento de 5 mil dólares (mais de 4700 euros).

Scott Hall é o primeiro arguido a declarar-se culpado no caso de manipulação de resultados eleitorais na Georgia que envolve Donald Trump, avançou esta sexta-feira a CNBC.O fiador estava acusado de crimes de conspiração para cometer fraude nas eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos da América (EUA).O tribunal condenou Hall a cinco anos de liberdade condicional e ao pagamento de 5 mil dólares (mais de 4700 euros), por ter adulterado deliberadamente as urnas eletrónicas em Coffee County, na Georgia, em colaboração com outros dos arguidos.Esta quinta-feira, Donald Trump surpreendeu o juiz Scott McAffee com a decisão de não tentar transferir o caso na Georgia para o tribunal federal