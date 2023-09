Mulher encontrada morta dentro de poço em Oliveira do Hospital

Autoridades investigam as circunstâncias do incidente.

Uma mulher, de 71 anos, foi resgatada sem vida de dentro de um poço, em Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, na noite desta sexta-feira.O alerta foi dado cerca das 20h. No local, estiveram 18 operacionais dos Bombeiros de Lagares da Beira, apoiados por sete viaturas.As autoridades investigam as circunstâncias do incidente, que ainda são desconhecidas.