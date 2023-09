A maldição de Cristina: sorte na carreira e uma eterna indefinição no amor

Casinhas, ex-companheiro, já vive com a nova namorada, mas Cristina continua com um lugar vago no coração. E a não assumir ninguém.

O sucesso na carreira e o carinho que Cristina Ferreira desperta no público são inegáveis, mas a vida sentimental da acionista e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI continua por resolver. Apesar dos muitos rumores que já a ligaram a vários homens, como Rodrigo Castelhano, Miguel Cristovinho, Ruben Rua e, mais recentemente, o ator Bruno Cabrerizo, certo é que a apresentadora não assume um relacionamento desde que em 2011 se separou do pai do filho, António Casinhas. Já o ‘ex’ de Cristina Ferreira parece ter deixado definitivamente para trás das costas o passado com a estrela da TVI e, recentemente, foi apanhado pelo ‘CM’ às compras, numa superfície comercial em Sintra, com a nova namorada. A eleita de Casinhas é mãe de um colega de escola do filho da apresentadora, Tiago.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã