Deputado pedia “gasóleo” a empresário

A investigação ao esquema de corrupção na Câmara de Espinho revela que, após deixar a autarquia, Pinto Moreira - que está acusado no processo - contactou várias vezes com o empresário do imobiliário Francisco Pessegueiro e outros arguidos. Queria saber do estado dos projetos de Pessegueiro, que se sentia pressionado a entregar mais dinheiro ao ex-autarca. Em causa estaria a promessa de mais 50 mil euros. Em janeiro de 2022, Pessegueiro queixou-se ao arquiteto João Rodrigues que Pinto Moreira pediu "gasóleo" (código para dinheiro) e "adiantamentos".