“Relação tóxica. Ele era muito controlador”: Família diz que relação de homicída com amante grávida não era saudável

"Uma relação tóxica. Ele era muito controlador". Assim descrevem, ao, os familiares de Cláudia Silva, a mulher assassinada pelo amante, em Borba, quando estava grávida de 7 meses de um filho do suspeito. A família percebia que não era um relacionamento saudável: "Ele estava sempre a mandar mensagens, sempre a ver onde ela andava". Este comportamento encaixa no motivo do crime: ciúmes doentios que Nelson Nunes, casado com outra mulher, tinha da amante com quem vivia.