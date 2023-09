“Estou a precisar de fazer uma pausa”: David Carreira explica porque decidiu afastar-se dos palcos

Para se dedicar a outros projetos e à família, com o filho de meses, Lucas, como principal prioridade, David Carreira, de 32 anos, vai afastar-se dos palcos. Na calha está já a última digressão, depois da qual o cantor parará “por tempo indeterminado”, embora vá falando na possibilidade de 3, 4 ou 5 anos sem voltar à estrada. “Não será algo para sempre, mas eu estou a precisar de fazer uma pausa”, desabafa.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã