Juiz sem medo manda rede de ‘Xuxa’ para julgamento

"Não há que hesitar, nem há que tergiversar", afirma o superjuiz Carlos Alexandre, sublinhando (literalmente) o "risco a todos os títulos" - no que pode ser entendido como referência a alegadas ameaças entre arguidos e a testemunhas - da decisão em levar a julgamento Ruben Oliveira, ‘Xuxa’, e mais 18 elementos da rede que este montou para o tráfico de droga. A decisão instrutória foi esta sexta-feira conhecida. Só não vão a julgamento dois dos 21 arguidos acusados pelo Ministério Público.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã