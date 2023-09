Inspeção propôs a Ministro limpeza de culpas na Defesa

Inspeção de Defesa queria que Cravinho assinasse um despacho a autorizar o custo ilegal nas obras do ex-Hospital Militar de Belém, mas ele recusou.

A Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) propôs a João Gomes Cravinho, quando este era ministro da Defesa, que assinasse um despacho de delegação de competências ao então diretor da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), Alberto Coelho, a autorizar a derrapagem nos gastos das obras no ex-Hospital Militar de Belém (HMB). O despacho teria efeitos retroativos a 20 de março de 2020, data do início das obras. Cravinho não assinou o despacho. De uma estimativa inicial de 750 mil euros, a despesa disparou para quase 2,6 milhões de euros, acrescidos de IVA, um aumento de mais do triplo.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã