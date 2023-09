Daniel Sancho confessou à namorada que estava a receber ameaças antes do crime

Chef avisou a namorada que não podia voltar a vê-la.

Daniel Sancho e Alba Diéguez conheceram-se depois do chef terminar um relacionamento de cinco anos. Alba esteve de férias em Ibiza e Formentera com o filho do ator Rodolfo Sancho, em julho, antes deste viajar para a Tailândia.Segundo o 20 Minutos, citado pela revista Lecturas, a influencer mantinha uma relação com Daniel mas também era amiga de Edwin Arrieta, de quem ainda é amiga nas redes sociais (que tornou privadas após o crime).Semanas antes da viagem para a Tailândia, Daniel e Alba conversaram sobre uma decisão do chef. Rodeados por amigos, Daniel confessou estar a receber ameaças e informou que, por isso, não poderia voltar a ver Alba.Segundo a revista Lecturas, Daniel ainda viu a influencer até viajar para a Tailândia.Recorde-se que Daniel Sancho está detido na prisão de Koh Samui, na Tailândia, desde dia 7 de agosto. Confessou ter matado e desmembrado o cirurgião Edwin Arrieta.