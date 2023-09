Hospital Garcia de Orta em Almada sem receber doentes de Ortopedia até dia 2 de outubro

Atendimento de doentes da especialidade está suspenso desde as 8h00 desta sexta-feira.

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, não vai receber doentes de Ortopedia, entre as 8h00 desta sexta-feira e as 20h00 do dia 2 de outubro, devido a constrangimentos no serviço daquela especialidade.



Em atualização