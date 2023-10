Jovem de 14 anos desaparecido no rio Douro em Gaia

Dois outros jovens foram resgatados.

Um jovem guineense, de 14 anos, está desaparecido no rio Douro, esta tarde de sábado, na zona da Praia do Areinho, em Oliveira do Douro, Gaia. Dois outros jovens foram resgatados por uma mota de água que estava na zona.

O alerta foi dado às 17h08. Segundo a Autoridade Marítima, os três encontravam-se em dificuldades na água.

Para o local foram acionados elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, elementos do Projeto "SeaWatch" e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

As buscas foram interrompidas ao final da tarde deste sábado, sem que se tivesse encontrado a vítima.