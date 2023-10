Bombista suicida explode junto ao parlamento na Turquia. Há dois feridos

Outro atacante foi "neutralizado" pelas autoridades locais.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, afirmou este domingo que dois "terroristas" fizeram um atentado bombista junto ao parlamento, na capital turca Ancara, acrescentando que um deles morreu na explosão e o outro foi "neutralizado" pelas autoridades locais.De acordo com a Reuters, os meios de comunicação social tinham noticiado anteriormente que se tinha ouvido uma explosão na capital, Ancara, perto do Parlamento e de edifícios ministerais.O ministro confirmou que dois agentes de segurança ficaram feridos.