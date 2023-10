Manuais escolares: entre o papel e o digital

Mais de 20 mil jovens estudam este ano com manuais digitais.

Este ano letivo, mais de 20 mil alunos, do 3º ao 12º ano, de 160 escolas vão estudar com manuais digitais. Trata-se da quarta fase do projeto-piloto lançado pelo Governo para substituir gradualmente os livros em papel. O plano inicial era pôr a medida em prática, de forma efetiva, para todos os alunos, mas foi suspenso o alargamento dos manuais escolares digitais a todos alunos, numa altura em que países como a Suécia e a Noruega, que adotaram os manuais digitais há vários anos, estão agora a questionar a eficácia da ferramenta.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã