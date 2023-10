Treinador põe fotos da ‘ex’ em site ‘porno’ e marca encontros

A relação durava há dois meses quando o suspeito começou a ter comportamentos agressivos. O treinador de ginásio, de 46 anos, começou a controlar as redes sociais da namorada, a fazer ameaças de morte e a agredir a vítima. Diz a acusação do Ministério Público de Matosinhos que a mulher foi ainda obrigada a consumir drogas e que, já após o fim da relação, o suspeito colocou fotos íntimas da ‘ex’ num site ‘porno’ - a chamada pornografia de vingança - e marcou encontros sexuais. Um homem chegou mesmo a dirigir-se à casa da vítima.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã