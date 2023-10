Câmaras demoram 21 dias a pagar dívidas

O prazo médio de pagamento das dívidas aos fornecedores pelo conjunto das 308 câmaras portuguesas foi, em 2022, de 21 dias, de acordo com informação divulgada pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugal, a partir da recolha feita pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã