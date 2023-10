Cuidadores de animais: “Ainda vamos a tempo de salvar a maior parte das espécies ameaçadas”

Já lá vai o tempo em que os zoos eram simples “montras de animais”. Hoje em dia desempenham um papel fundamental na proteção e preservação das espécies.

Ser tratador de zoo pode não ter começado por ser um sonho, mas a verdade é que rapidamente se tornou uma paixão. "Fui contratado para vir trabalhar para aqui como jardineiro e foi aí que começou o meu gosto pela vida selvagem e pelos animais. No meio desse percurso existiu uma vaga e consegui passar a tratador. E ainda por cima comecei a trabalhar logo com animais bastante desafiadores, como é o caso dos carnívoros", começou por nos contar Gerson Magalhães, de 31 anos, que há oito é tratador no Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia.