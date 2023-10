Já são conhecidos os árbitros para os jogos de Benfica e Sp. Braga

Equipas portuguesas jogam a segunda jornada da fase de grupos da liga milionária na terça-feira.

O neerlandês Danny Makkelie vai arbitrar o jogo Inter Milão-Benfica, enquanto o sérvio Srdjan Jovanovic dirigirá o Union Berlim-Sporting de Braga, ambos os jogos da segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol, anunciou este domingo a UEFA.

Makkelie, de 40 anos, vai estar pela primeira vez num encontro dos 'encarnados', fazendo-se acompanhar na terça-feira, no Estádio San Siro, em Itália, pelos auxiliares Hessel Steegstra e Jan de Vries. As funções de videoárbitro (VAR) ficarão a cargo de Rob Dieperink.

A partida da segunda jornada do Grupo D tem início agendado para as 20h00 (horas de Lisboa).

Na primeira ronda, o Benfica perdeu em casa com o Salzburgo (2-0) e o Inter Milão empatou na visita à Real Sociedad (1-1).

Já o sérvio Srdjan Jovanovic, de 37 anos, foi nomeado para a deslocação do Sporting de Braga a Berlim, também na terça-feira, às 17:45, em encontro do Grupo C, fazendo igualmente a sua estreia em duelos dos minhotos.

Uros Stojkovis e Milan Mihajlovic serão os árbitros auxiliares, e o croata Ivan Bebek estará no VAR.

Sporting de Braga e Union Berlim foram derrotados na primeira jornada do grupo, diante de Nápoles (2-1) e Real Madrid (1-0), respetivamente.