Três feridos em colisão de duas motas no Marco de Canaveses

Vítimas foram socorridas no local e dois dos feridos foram depois hospitalizados em Penafiel.

Uma colisão entre dois motociclos provocou três feridos, ao início desta tarde, na rua da Pontinha, Marco de Canaveses.

O alerta para o acidente foi dado às 12h27.





As vítimas foram socorridas no local e dois dos feridos foram depois hospitalizados em Penafiel, com ferimentos leves.