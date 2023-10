Homem cai de arriba de quatro metros em Sintra

Vítima foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.

Um mariscador caiu, este domingo, de uma arriba de quatro metros de altura, perto da praia do Magoito, na zona de São João das Lampas, em Sintra.O alerta foi dado às 10h25. A vítima, de 34 anos, foi resgatada pela Equipa de Grande Ângulo dos Bombeiros de Sintra, com recurso a cordas.Foi acionado um meio aéreo e uma embarcação da Polícia Marítima mas não foram necessários. O homem foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra com um ombro deslocado e diversas escoriações.sabe que os pescadores arriscam muitas vezes ir para este local que é conhecido por ser perigoso e de difícil acesso.No local estiveram 19 operacionais dos Bombeiros de Sintra, da Viatura de Emergência e Reanimação do INEM e da GNR, apoiados por seis viaturas.