Rixa entre grupos estará na origem do esfaqueamento mortal à porta de bar no Entroncamento

Uma rixa entre grupos estará na origem do esfaqueamento que provocou a morte de um homem de 52 anos , este sábado, à porta do bar Celta Ibero, no Entroncamento.Ao que oapurou, o porteiro do estabelecimento terá deixado entrar algumas pessoas no bar e terá proibido a entrada de outras, provocando assim a revolta dos indivíduos que ficaram à porta.A vítima mortal, um trabalhador de uma fábrica de carnes, foi uma das pessoas que viu a entrada no estabelecimento ser-lhe proibida. O amigos deste fugiram do local após o crime.O porteiro do estabelecimento sofreu ferimentos e, ao que tudo indica, estará no Hospital de Abrantes, para onde foi pelos próprios meios.