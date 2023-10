Ilha de Santa Maria com 10 ocorrências e acesso interdito à baía da Maia devido ao mau tempo

Ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores e estradas inundadas e obstruídas.

A Proteção Civil Municipal da Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, nos Açores, registou este domingo 10 ocorrências devido ao mau tempo, com o acesso rodoviário à baía da Maia temporariamente interdito.

Segundo aquela fonte, as 10 ocorrências que foram registadas desde o princípio da tarde, devido à chuva forte, estão relacionadas com quedas de árvores e estradas inundadas e obstruídas.

O município de Vila do Porto informou esta tarde em comunicado enviado à agência Lusa "que o acesso à baía da Maia [uma zona de veraneio] se encontra temporariamente interdito".

A autarquia apelou à população "para evitar a circulação nas vias públicas por se encontrarem vários meios no terreno a desobstruir as vias".

O município indicou ainda que o denominado "caminho da Cruz", na Freguesia de Santo Espírito, "se encontra interdito até ao dia de amanhã [segunda-feira], 02 de outubro, por motivo de obstrução da via".

Acrescenta que "o acesso ao centro da Freguesia de Santo Espírito pode ser feito através do caminho de Malbusca e do desvio pelo caminho de Santo António".

Segundo a Proteção Civil Municipal da Vila do Porto, o mau tempo que atingiu em particular a Freguesia do Espírito Santo, na ilha de Santa Maria, não causou danos pessoais nem materiais.

Pelas 16h50 locais (17h50 em Lisboa) estavam no terreno duas dezenas de elementos da Proteção Civil Municipal, das Juntas de Freguesia de Santa Bárbara e do Santo Espírito, de entidades privadas da ilha e da delegação da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto assegura que "continua a acompanhar os trabalhos" de desobstrução das vias rodoviárias atingidas pela intempérie.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas de São Miguel e de Santa Maria, no grupo oriental dos Açores, sob aviso laranja entre as 00h00 e as 18h00 deste domingo, devido a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada".

Entre as 18h00 deste domingo e as 00h00 de segunda-feira vigorará o alerta amarelo, também devido à chuva "por vezes forte" que pode ser acompanhada por trovoada.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.