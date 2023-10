Carro despista-se e desce Escadas Monumentais da Universidade de Coimbra

Condutora do veículo não sofreu ferimentos.

Um carro despistou-se e desceu, na noite deste domingo, as Escadas Monumentais da Universidade de Coimbra. Ao que oapurou, a condutora do veículo não sofreu ferimentos.O momento foi captado e o vídeo foi partilhado nas redes sociais.A PSP esteve no local e ajudou a retirar a viatura.