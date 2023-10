Discotecas incendiadas em Múrcia funcionavam sem licença desde 2022

Autarquia vai interpor uma ação penal privada contra a empresa que detém o Teatre e o La Fonda.

Duas das discotecas em Múrcia, Espanha, que este domingo arderam estavam a funcionar sem licença desde 2022. A tragédia resultou em 13 mortos e 24 feridos. "O Teatre e La Fonda funcionam sem autorização desde que foi emitida a ordem de encerramento", afirmou Antonio Navarro, conselheiro municipal do urbanismo da Câmara Municipal de Múrcia, citado pelo La Sexta.Segundo Navarro, as duas discotecas faziam parte de um só estabelecimento e tinha sido solicitada a modificação para que os espaços fossem considerados como individuais. Esta alteração não chegou a ser autorizada, pelo que no início de janeiro de 2022 foi ordenada a suspensão de atividade em ambos os bares."Vamos atuar com firmeza e interpor uma ação penal privada contra a empresa. É uma tragédia sem precedentes", disse o conselheiro municipal de urbanismo.