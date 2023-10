Filho de Prigozhin deve assumir liderança do Grupo Wagner e herdar fortuna do pai

O filho de Yevgeny Prigozhin deve tornar-se líder do grupo Wagner e herdar a fortuna do pai, segundo informações do The Times citadas pelo The Independent, esta segunda-feira.Aos 25 anos, o descendente do 'cozinheiro de Putin' está a negociar com a Guarda Nacional russa o regresso da organização mercenária ao combate na Ucrânia.

O jovem desempenha, atualmente, funções de relevo nas empresas que o pai criou antes de fundar o Grupo Wagner, encontrando-se em vias de tomar conta de todos os negócios, a pretexto de um testamento deixado por Yevgeny Prigozhin que ainda não teve verificação legal.Ao todo, Pavel Prigozhin deve herdar nove sociedades anónimas, um império de catering, uma casa de três andares em São Petersburgo e ainda cerca de 115 milhões de euros.Em março, o Tesouro dos Estados Unidos da América revelou que o jovem já controla várias empresas e complexos imobiliários de luxo em São Petersburgo. Yevgeny Prigozhin morreu a 23 de agosto na queda de um avião privado nos arredores de Moscovo. A morte do líder do Grupo Wagner foi confirmada a 27 de agosto após testes genéticos