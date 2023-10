Colisão entre carro e composição do metro do Porto interrompe circulação da linha laranja

Acidente aconteceu entre as estações de Nasoni e Contumil.

A circulação da linha laranja do metro do Porto esteve interrompida, na tarde desta segunda-feira, durante 25 minutos, devido a um acidente entre uma composição e um carro.O alerta foi dado às 16h10. O acidente ocorreu numa zona controlada por semáforos entre as estações Nasoni e Contumil.Ninguém ficou ferido.