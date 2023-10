Sindicato anuncia greve de trabalhadores não docentes a 9 de outubro

SINAPE afirma que se assiste desde de 2010 "a uma desvalorização salarial destes profissionais da educação."

O Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE) anunciou esta segunda-feira uma greve de trabalhadores não docentes no dia 9 de outubro pela valorização das profissões.

No pré-aviso de greve, distribuído esta segunda-feira aos jornalistas pelo sindicato antes de uma reunião negocial com o Ministério da Educação, o SINAPE afirma que se assiste desde 2010 "a uma desvalorização salarial destes profissionais da educação".

"Viram as suas tabelas 'engolidas' pelo ordenado mínimo nacional, sem que existisse uma reestruturação das carreiras", lê-se no documento.



A paralisação acontece três dias após a greve de professores convocada para sexta-feira pela plataforma de nove organizações sindicais, que inclui as federações nacionais dos Professores e da Educação (Fenprof e FNE) e da qual também o SINAPE faz parte.