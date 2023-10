FC Porto solicita audiência com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem

"Em causa os erros que adulteram a classificação do campeonato", explicam os dragões em comunicado.

O FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado, assinado pela adminitração da SAD, onde anuncia que por causa dos "erros que adulteram a classificação do campeonato", solicitou uma audiência ao Conselho de Arbitragem com caráter de urgência."Na sequência de um conjunto de erros graves e reiterados que adulteraram a classificação do campeonato, a FC Porto, Futebol SAD solicitou uma audiência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol com caráter de urgência."