António Costa admite subida do salário mínimo acima de 810 euros

Primeiro-ministro afasta repetir travão para limitar a 2% o aumento das rendas em 2024.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu, esta segunda-feira, a possibilidade do aumento do salário mínimo acima dos 810 euros, já em 2024."Não será seguramente por parte do Governo que haverá qualquer resistência [a esse aumento]", garantiu o chefe do executivo em declarações à TVI/CNN Portugal.Na mesma entrevista, o primeiro-ministro afirmou que, para 2024, não será repetido o travão do aumento das rendas a 2% adotado para 2023, embora o Governo esteja em conversações para procurar uma solução de equilíbrio entre inquilinos e proprietários.

António Costa foi questionado se vai repetir o travão que aplicou para este ano para mitigar o aumento das rendas, mas afastou essa possibilidade.



"Estamos a conversar, quer com a Associação Portuguesa de Inquilinos, quer com a Associação de Proprietários, para ver como distribuímos o esforço entre o proprietário, os inquilinos e o Estado, sendo que nós não podemos simultaneamente dizer que queremos dar confiança aos proprietários para colocarem casas no mercado e todos os anos adotarmos medidas que quebram essa confiança", alegou.



Por isso, segundo o primeiro-ministro, "repetir a fórmula que foi adotada neste ano, não". "Qual a medida entre os 2% e os 6,95 que resultaria da fórmula legal, é algo que estamos a falar", completou.



Em relação à questão da habitação, o líder do executivo assumiu que está a enfrentar um sério problema.



"Não escondo que tenho uma certa frustração, para não dizer bastante frustração, pelo facto de a realidade ter sido muito mais dinâmica do que a capacidade de resposta política", disse.