Diretora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta recua na decisão e não se demite

Cristina Fontes Leite não avançou com o pedido de demissão devido à divulgação de um programa que vai responder às principais dificuldades do serviço.

A diretora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, recuou na decisão de se demitir do cargo, avança a SIC Notícias.



Esta manhã de terça-feira, foi noticiada a demissão de Cristina Fontes Leite devido à falta de condições nos serviços, mas a informação foi posteriormente retificada.





"A Diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia considerou a possibilidade de demissão do cargo, indicando motivos pessoais, associados ao contexto que se vive, mas avança que o pedido de demissão foi, entretanto, retirado", pode ler-se num comunicado do hospital ao qual a SIC Notícias teve acesso.De acordo com o mesmo texto, a mudança de decisão deveu-se à divulgação do Plano Operação Nascer em Segurança. Este programa tem o objetivo de "promover a segurança das grávidas, crianças e profissionais do Serviço Nacional de Saúde".Com este programa, dar-se-á resposta à proposta apresentada pelo serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Razão que leva assim a diretora Cristina Fontes Leite a não avançar com a demissão.