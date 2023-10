Melhor hotel de Espanha é de Cristiano Ronaldo

Pestana CR7 Gran Vía, em Madrid, foi considerado o melhor hotel de Espanha, na edição europeia dos World Travel Awards 2023.A unidade hoteleira, inaugurada a 7 de junho de 2021, em parceria com o maior grupo nacional do setor, apresenta-se como um local "pensado para viajantes urbanos, para quem quer desfrutar da cidade de Madrid e do que há de mais vibrante e cosmopolita". Situado na principal artéria da capital espanhola, conta com vários espaços de luxo, como amplas suítes, terraço com vista sobre a cidade, ginásio e spa para uso exclusivo dos hóspedes.

Entre os distinguidos pelo World Travel Awards 2023 estão outros dois hotéis do grupo Pestana em Portugal: o Palace Lisboa, como principal hotel de negócios de luxo da Europa, e o Porto Santo All Inclusive, líder nos resorts com tudo incluído.Portugal arrecadou ainda o prémio de melhor Destino Turístico da Europa . Lisboa foi considerado o Melhor Destino de Cidade da Europa e o Porto foi considerado o Melhor Destino Europeu para uma Escapadela Urbana.