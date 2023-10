Rei Felipe VI propõe a Pedro Sánchez que forme governo

Monarca espanhol indica líder socialista como candidato à investidura.

Felipe VI ouviu esta terça-feira os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de 23 de julho. Após o conjunto de audiências, a presidente do Congresso, Francina Armengol, declarou que

O rei espanhol propôs o nome do socialista Pedro Sánchez como candidato à investidura, esta terça-feira, avançou o jornal El País."quando a situação estiver suficientemente madura, será convocada a sessão plenária com a maior urgência possível".O líder do PSOE manifestou-se satisfeito pela possibilidade de avanar para "quatro anos de um Governo progressista".Perante este cenário, Alberto Núnez Feijóo, presidente do Partido Popular (PP), argumentou que "vêm aí semanas de muitas mentiras", sublinhando que Pedro Sánchez "conta com menos apoios do que há um mês"."Respeitaremos a proposta do chefe de Estado, apesar de todos aqueles que não tiveram o mesmo respeito quando Felipe VI me designou como candidato", vincou.Esta sexta-feira, Feijóo falhou a investidura pela segunda vez . O conservador não conseguiu reunir a maioria necessária para se tornar primeiro-ministro de Espanha, obtendo 177 votos contra no universo dos 350 deputados, menos um do que na primeira tentativa de investidura, realizada na passada terça-feira.