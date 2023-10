Audi condenada a pagar 200 mil euros por falha nos 'airbags' em acidente em Sesimbra

Andreia Rocha, na altura com 23 anos, sofreu graves lesões que a incapacitaram para o resto de vida.

O Supremo Tribunal de Justiça condenou a Audi AG ao pagamento de uma indemnização de 200 mil euros, por não terem sido acionados os 'airbags' de uma viatura Audi A3, num acidente que deixou uma jovem gravemente ferida em 2008.

Na sequência do acidente rodoviário - uma colisão frontal entre o veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias ocorrida em 07 de abril daquele ano, na Estrada Nacional (EN) 378, entre o Fogueteiro e Sesimbra, no distrito de Setúbal -, a jovem Andreia Rocha, na altura com 23 anos, sofreu graves lesões que a incapacitaram para o resto de vida, tendo ficado totalmente dependente da ajuda de terceiros.

As autoras do pedido de indemnização à marca alemã, Andreia Rocha e a mãe, Eduarda Farias, alegam que o sistema de `airbags´ do veículo não funcionou como seria expectável.