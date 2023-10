Há quem pague perto de 500 euros para ver o Barcelona no Dragão

Lotação esgotada em jogo da Liga dos Campeões leva adeptos a procurar bilhetes no mercado negro.

O FC Porto anunciou a lotação máxima para o jogo desta quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, frente aos FC Barcelona, uma partida referente à segunda jornada do grupo H.

O jogo, que tem início às 20 horas, está a gerar muita expectativa. Segundo o Jornal de Notícias, diversos sites e páginas em redes sociais têm negociado valores de bilhetes muito acima do habitual.

Os valores pagos pelos poucos bilhetes que restam variam entre os 118 e os 474 euros, um custo que depende do setor do Estádio do Dragão. Por exemplo, os bilhetes mais caros são os dão acesso às bancadas localizadas atrás do banco de suplentes: custam acima de 169 euros. Já os bilhetes que permitem assistir ao jogo atrás das balizas podem ser comprados por um valor de, no mínimo, 125 euros.

O JN esclarece que a venda de ingressos online não constitui um crime, a menos que o vendedor altere os preços de revenda, nessa situação pode incorrer num crime de especulação.

O FC Porto recebe esta quarta-feira a equipa espanhola, depois de dragões e catalães terem já somado três pontos na primeira jornada da Liga dos Campeões.