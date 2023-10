Inspeção da discoteca de Múrcia que ardeu foi aprovada apesar de não ter licença

Serviço de saúde alertou para algumas deficiências nas condições higiénico-sanitárias.

Uma das duas discotecas que arderam, na madrugada deste domingo, em Múrcia , em Espanha, viu ser aprovada uma inspeção sanitária realizada pela Câmara Municipal, em março deste ano. Mas apesar de validada, o estabelecimento de diversão noturna não só não tinha licença municipal, como tinha uma ordem de cessação de atividade a partir de 2022, segundo a autarquia citada pelo El Español.De acordo com o jornal, o relatório de inspeção à discoteca Teatre foi aprovado e redigido pela Câmara um mês após o mesmo serviço de saúde ter alertado para algumas deficiências nas suas condições higiénico-sanitárias."Todas as deficiências detetadas na anterior visita de inspeção de 9 de fevereiro de 2023 foram corrigidas. As instalações cumprem as condições higiénico-sanitárias, pelo que procedo à sua inscrição no Registo Sanitário Autónomo de estabelecimentos de comércio alimentar a retalho", diz o documento assinado por um funcionário do serviço do consistório murciano.Segundo o El Español, Andrés Guerrero, vereador da Câmara e responsável pelo Urbanismo até às eleições municipais de maio, deu conta, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, da falta de licença da empresa e revelou ainda que, administrativamente, as discotecas Fonda Milagros e Teatre eram um único espaço, Teatre S.L.Como referido pela Efe, e de acordo com os dados fornecidos por ambos, citada pelo El Español, as instalações estavam a funcionar sem licença há mais de um ano e meio porque o conselho ordenou a cessação da atividade em janeiro de 2022, considerando que a divisão das instalações exigia novas licenças de abertura e atividade. Algo que levou a empresa, em março de 2022, a apresentar um projeto de legalização que ainda não foi concluído.