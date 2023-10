Mulher apanha comboio errado e morre na linha em Coimbra

Circulação na Linha do Norte esteve condicionada.

Uma mulher, de 69 anos, morreu esta terça-feira na linha ferroviária do Norte depois de ter entrado no comboio errado em Coimbra B.A vítima, residente na zona de Pombal, tinha ido a uma consulta a Coimbra, acompanhada por uma amiga. No regresso a casa, entraram no comboio com destino ao Norte quando pretendiam viajar em sentido contrário.Ao se aperceberem do erro, saíram no apeadeiro Vilela-Fornos. Quando atravessava a linha, e perante a aproximação de uma composição de transporte de mercadorias, a vítima terá tropeçado e caiu.A amiga "ainda terá tentado ajudá-la, mas o comboio aproximou-se rapidamente", refere Fernando Nogueira, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra. A mulher foi colhida e morreu no local.A amiga em choque recebeu apoio psicológico por parte de uma equipa do INEM. Segundo Fernando Nogueira, o maquinista do comboio, que transportava madeira, terá apitado insistentemente, mas não conseguiu evitar o acidente.