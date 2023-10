Apple aponta o dedo ao Instagram pelo sobreaquecimento do novo iPhone 15

Sobreaquecimento dos iPhones está a afetar as vendas da empresa.

A Apple afirma ter identificado um dos motivos para o sobreaquecimento do novo iPhone 15: a rede social Instagram.



"Nós identificámos alguns fatores que podem causar o sobreaquecimento inesperado dos iPhones", declarou a Apple num breve comunicado, citado pela agência Reuters. O "gigante tecnológico" salienta que a existência de um aquecimento dos dispositivos não é uma situação anormal, sobretudo durante os primeiros dias de uso, quando os equipamentos estão a guardar e a atualizar informação. Por outro lado, a empresa tecnológica admite que o cenário com o iPhone15 tem saído da normalidade.





O problema está relacionado com um erro no sistema operativo iOS 17, que vai ser alterado, informou a Apple. A empresa garante que a resolução do problema de aquecimento, através da mudança de software, "não vai baixar a performance do iPhone".Segundo a Reuters, o Instagram já resolveu, da sua parte, o problema na aplicação.

Apesar da confiança expressa pela Apple no que concerne à resolução rápida do sobreaquecimento dos iPhones, o problema continua a afetar as vendas da empresa, num cenário que tem sido de prejuízo nos últimos três anos.

Outras aplicações como a Uber e o videojogo Asphalt 9 foram também apontadas como responsáveis pelo excesso de aquecimento dos telemóveis.