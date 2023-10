Encontrado corpo do empresário de Coimbra desaparecido desde agosto

Suspeito encontra-se sob custódia da Polícia Judiciária.





Segundo as autoridades, os indícios recolhidos e a investigação em curso levam a crer que se possa ter tratado de um homicidio qualificado, com ocultação de cadáver.



Mário Luís Oliveira, o empresário de Coimbra de 57 anos desaparecido desde agosto , foi encontrado em elevado estado de composição, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ). O suspeito encontra-se sob custódia da Polícia Judiciária.

Sabe-se que o corpo de Mário Luís Oliveira foi encontrado num dos terrenos deste homem aquando de buscas no local. Para já desconhecem-se as motivações do crime, mas tudo leva a crer que tenha partido de uma discussão por dinheiro.