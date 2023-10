Responsabilidade criminal de acidente aéreo que matou Marília Mendonça atribuída aos pilotos

Foram descartadas as hipóteses de falha técnica e possível atentado e a causa apontada para a queda da aeronave foi a de negligência do piloto e copiloto, que não conheciam bem a área, informa o portal G1.

Apesar de atribuir a responsabilidade criminal do acidente aos pilotos, as autoridades brasileiras sugerem o arquivamento do processo por conta da morte da tripulação.



No dia 5 de novembro de 2021, o jato que transportava a Marília Mendonça e a equipa despenhou-se em Piedade de Caratinga, Minais Gerais. A cantora iria atuar naquela noite naquela cidade. Tinha 26 anos.