Corpo de homem encontrado a boiar em Ílhavo

Vítima mortal não tinha identificação.

O corpo de um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado esta tarde a boiar no canal da Malhada, no rio Boco, em Ílhavo. O alerta foi dado às 15h26 e os Bombeiros de Ílhavo foram mobilizados para o local.

Ao que o CM apurou, o corpo já estaria na água há alguns dias. No momento em que foi encontrada, a vítima não tinha identificação.





O homem, de nacionalidade indiana, era guarda noturno numas obras em Mamodeiro, Aveiro. Estava desaparecido há 3 dias e foi o patrão que deu o alerta às autoridades. O sinal do telemóvel da vítima foi localizado em Areão, Vagos, numa zona junto à ria e que tem ligação ao local onde o corpo acabou por ser encontrado, já em Ilhavo.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro para ser autopsiado.

A GNR e a Polícia Marítima foram acionadas.



A Polícia Judiciaria também foi acionada e investiga agora as circunstâncias da morte.