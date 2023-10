Marcelo Rebelo de Sousa considera que resultado da candidatura ao Mundial2030 "supera as expectativas"

Candidatura ibérica arrancou em outubro de 2020.

O Presidente da República congratulou-se esta quarta-feira com o resultado da candidatura inicialmente protagonizada por Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030, considerando que "supera as expectativas".

O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos e terá jogos inaugurais em Uruguai, Argentina e Paraguai, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Numa curta nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, "desde que foi lançada a candidatura de Portugal e Espanha" à organização deste mundial, era sua convicção que se tratava de "uma candidatura vencedora".



"O resultado hoje [esta quarta-feira] conhecido supera as expectativas, porque passou de uma candidatura apenas europeia, a uma candidatura europeia, africana e sul-americana, ligando países que têm uma História em comum", acrescenta o chefe de Estado.



A candidatura ibérica arrancou em outubro de 2020. Em 2022, já depois da invasão russa, foi alargada à Ucrânia, que acabou por ser substituída por Marrocos, em março deste ano.



Portugal estreia-se em Mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, a Espanha o Euro1964 e o Mundial1982, enquanto Marrocos acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.



Esta vai ser a primeira vez que um Mundial será repartido por seis países. Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos do Mundial, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.