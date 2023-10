Desentendimento entre jovens gera episódio de agressões entre pais em Abrantes

Altercações aconteceram junto à escola onde o jovens estudaram e perto do hospital local.

Um desentendimento entre jovens levou a um episódio de agressões entre um jovem de 17 anos e um homem de 43 junto da entrada da Escola D.Manuel Fernandes, em Abrantes.O caso remonta ao dia 27 de setembro, pelas 16h00, quando os agentes da PSP foram acionados para a ocorrência. De acordo com o comunicado daquela força policial, a origem das agressões estará num desentendimento que terá acontecido no dia anterior e opôs o menor, de 17 anos, e o seu irmão, ao filho do homem de 43.Segundo a PSP, ambos os intervenientes apresentaram queixa-crime.No dia 28 de setembro, pelas 14h05, houve um novo caso de agressões, desta vez entre o homem de 43 anos e um homem de 42 anos, pai dos irmãos envolvidos na luta no dia anterior, junto ao Gabinete-Médico Legal, no Hospital de Abrantes."Chegados ao local já ninguém se encontrava em agressões", disse a PSP, acrescentando que o caso está relacionado com as agressões anteriores.A autoridade informa ainda que foi apresentada queixa-crime por parte de um intervenientes, não tendo especificando qual.