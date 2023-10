Empresário morto e escondido em fossa em Coimbra

Ainda estão envoltas em mistério as circunstâncias em que o empresário de Coimbra, Mário Luiz Oliveira, de 57 anos, foi assassinado e atirado para uma fossa nas traseiras de uma casa em Chãs, Miranda do Corvo. Não há certezas sobre a causa da morte enquanto não for realizada a autópsia, e a motivação do crime também não é clara. O alegado autor do homicídio é um homem, de 36 anos, que foi detido pela PJ do Centro, na quarta-feira.