Casal ferido em aparatoso despiste de mota em Ponte de Lima

Vítimas foram levadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Um homem e uma mulher, ambos com 26 anos, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um aparatoso despiste do motociclo em que seguiam, na manhã desta quinta-feira.O acidente aconteceu pelas 8h45, na Estrada Nacional 201, em Anais, Ponte de Lima. Um dos ocupantes da Mota foi projetado e caiu num campo.Apesar do aparato, que obrigou ao resgate da vítima num terreno com algum declive, as duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros. Os feridos foram resgatados pelos bombeiros de Ponte de Lima, que prestaram os primeiros socorros. No local estiveram 13 elementos dos bombeiros e GNR, apoiados por quatro viaturas.A Estrada Nacional 201, que liga Ponte de Lima a Braga, chegou a estar cortada ao trânsito enquanto decorriam os trabalhos de socorro às vítimas. A circulação foi, entretanto, retomada.