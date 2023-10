Três médicos de São Paulo mortos a tiro em bar no Rio de Janeiro em frente a hotel onde iam participar num congresso

Vítimas tinham idades entre os 32 e os 62 anos.

Três médicos da cidade de São Paulo foram assassinados e outro ficou gravemente ferido, na madrugada desta quinta-feira, num bar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde esta quinta-feira participariam num congresso internacional de Ortopedia. O crime, que ocorreu pouco depois das 1h00, 5h00 da madrugada desta quinta-feira em Lisboa, provocou pânico entre os muitos clintes do bar, naquele momento repleto de médicos de vários países, por ficar exatamente em frente ao Hotel Windsor, onde a maioria dos participantes no congresso está hospedada e onde os trabalhos vão acontecer a partir desta quinta-feira.

A polícia do Rio de Janeiro ainda não tem pistas claras sobre o motivo do massacre, mas avançou que se tratou claramente de uma execução, um chamado "Crime de mando", executado por ordem de alguém ainda não identificado. Nada foi roubado, nem das vítimas nem de outros clientes do bar, reforçando a ideia de que a intenção dos criminosos era mesmo matar os médicos, que tinham chegado poucas horas antes à cidade.

Testemunhas contaram aos agentes que um carro branco parou de repente junto ao bar e de lá sairam vários homens armados, que foram imediatamente em direção à mesa onde os quatro ortopedistas de São Paulo bebiam e conversavam animadamente, aproveitando as poucas horas de lazer antes do início do congresso. Sem dizerem uma palavra, os assassinos dispararam inúmeras vezes, calcula-se que dezenas de tiros, matando três dos quatro paulistas e ferindo o outro, que ao amanhecer desta quinta-feira passava por cirurgia num hospital da região.

Os assassinos regressaram ao automóvel em que tinham chegado e desapareceram, não molestando nem ameaçando nenhum dos outros clientes ou funcionários do bar. Os médicos mortos dessa forma tão brutal tinham idades entre os 32 e os 62 anos e um deles era diretor de um famoso hospital ortopédico de São Paulo.