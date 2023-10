"Todas as datas são importantes", disse Carlos Moedas.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou, esta quinta-feira, nas celebrações do 5 de Outubro que a Câmara de Lisboa terá "uma grande iniciativa" para celebrar o 25 de Novembro.O autarca destacou que "todas as datas são importantes" e propôs olhar para o 5 de outubro "como um tiro de partida para algo melhor".Moedas criticou as "minorias barulhentas" e os "ativistas radicais", salientando a falta de um "ativismo moderado"."Quem fomenta os radicalismos arrisca-se a colher a dissolução do regime", alertou.O presidente da Câmara de Lisboa referiu que "os tempos não são fáceis mas podemos encontrar força nos municípios"."Um Estado social local complementa um Estado social nacional", vincou.No final do discurso, Moedas lembrou os jovens que emigram e propôs continuar a "atrair talento para Lisboa"."Aquilo de que precisamos é de moderação e coragem para fazer", concluiu.