Colisão entre mota e carro faz dois feridos em Viana do Castelo

Dois jovens, um rapaz e uma rapariga, ambos com 18 anos, sofreram ferimentos graves na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, esta quinta-feira, às 12h20, na EN 101 em Valença, Viana do Castelo.As duas vítimas são os ocupantes do motociclo. A estrada esteve cortada durante mais de uma hora, na zona de Airão, enquanto as duas vítimas eram assistidas.Os dois feridos foram transportados com ferimentos graves para os hospitais de Viana do Castelo e de Braga.A GNR investiga as circunstâncias do acidente.