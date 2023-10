Santiago Bernabéu está 'reservado' mas Marrocos quer receber final do Mundial'2030

Presidente da Real Federação Marroquina de Futebol realça desejo do país de "honrar todo o continente" africano.

É verdade que a final do Mundial de futebol de 2030 está bem encaminhada para ser disputada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, mas Marrocos não abdica do sonho de ver o último jogo do Campeonato do Mundo ser disputado no seu país, mais concretamente num novo recinto desportivo que será construído em Casablanca. "As sedes que vamos apresentar não só vão cumprir as exigências da FIFA, como ainda vão gozar de uma grande diversidade cultural e riqueza geográfica", começou por dizer Faouzi Kekjaa, presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, em declarações à 'Radio Mars', reproduzidas pelo jornal espanhol 'Marca'.

A relativamente curta distância entre Casablanca, Lisboa e Madrid, as capitais portuguesa e espanhola, é um dos trunfos que o dirigente da federação marroquina quer usar para dar alento ao sonho de receber a final do Mundial. "Fará com que adeptos de todo o mundo possam celebrar um verdadeiro Mundial centenário", realçou, continuando: "Esperamos viver uma final extraordinária que honre todo o continente e as jovens gerações num estádio em Casablanca que será extraordinário e maravilhoso", rematou.