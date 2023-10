Autor do tiroteio que fez 10 feridos no metro de Nova Iorque condenado a 10 penas de prisão perpétua

Todas as vítimas sobreviveram, embora tenham ficado com sequelas do ataque e danos psicológicos.

O homem de 64 anos que disparou contra dez pessoas no metro de Nova Iorque, em abril de 2022, foi condenado a dez penas de prisão perpétuas num tribunal de Brooklyn, esta quinta-feira. Todas as vítimas sobreviveram, embora tenham ficado com sequelas do ataque e danos psicológicos.A sentença corresponde ao pedido do governo de 10 penas de prisão perpétua simultâneas, avança o The New York Times.Frank James foi ainda condenado a 10 anos de prisão por posse de arma.James, que foi detido no bairro de East Village, em Manhattan, 30 horas após o ataque a um comboio N com destino a Manhattan, confessou os crimes perante um juiz em janeiro.Os advogados de James tinham pedido uma pena de 18 anos de prisão.