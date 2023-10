Guterres "profundamente preocupado" com novos ataques sangrentos na Síria

Líder da ONU insite que "um cessar-fogo é essencial para um processo político significativo".

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, manifestou esta quinta-feira a sua "profunda preocupação" com o que classificou de "bombardeamentos de retaliação" em diferentes partes da Síria, como aquele que esta quinta-feira matou cerca de 70 pessoas, noticiou a EFE.

Guterres aludia, entre outros, ao ataque a uma academia militar em Homs, oeste da Síria, que causou cerca de 70 mortos. O ataque com drones visou uma cerimónia de graduação na escola militar de Homs, tornando-se num dos ataques mais mortíferos contra as forças governamentais nos últimos anos, sendo os seus autores ainda desconhecidos.

Na sua declaração, Guterres disse condenar toda a violência na Síria e instou "todas as partes a respeitarem as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário", insistindo que "um cessar-fogo é essencial para um processo político significativo".